Bavarci slavijo: Dosegli smo nekaj zgodovinskega

Bayernu je čestital tudi nekdanji trener Bavarcev Josep Guardiola, mož, ki mu je z Barcelono leta 2009 kot prvemu uspelo osvojiti šest lovorik. "Velike čestitke celotni Bayernovi družini za ta neverjeten uspeh, osvojitev naslova klubskega svetovnega prvaka in še posebej za osvojitev šestih lovorik. Tako smo ponosni, jaz sem tako ponosen, velike čestitke vsem, še posebej Hansiju, igralcem in vsem v štabu za ta neverjeten uspeh. Hansiju bi rad rekel, da je drugi, ki je z ekipo osvojil šest lovorik zapored! Pred tabo je to uspelo še eni ekipi, Barceloni ... Morda lahko pokličem (Lionela) Messija in druščino, pa se lahko pomerimo za sedmi naslov? Povej mi, kje in kdaj, pa bomo tam!" je v posrečeni čestitki dejal trener Man. Cityja.

Rdeči so prebrodili številne težave, ki so jih pestile v zadnjih dneh oziroma tednih, potem ko je tik pred tekmo zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom v samoosamitvi pristal napadalec Thomas Müller , že prej pa sta v Nemčiji ostala Leon Goretzka in Javi Martinez . Branilec Jerome Boateng je Doho zapustil še pred finalom po nenadni smrti nekdanjega dekleta.

Bayern je z golom Benjamina Pavarda dodal piko na i po nepozabnem letu, ki ga ni pokvarila niti pandemija covida-19. Bavarci so pod taktirko trenerja Hansa-Dieterja Flicka , ki je bil sprva le začasna rešitev po slovesu Nika Kovača , začeli rušiti vse pred seboj in po tem, ko so rdeči s Flickom sklenili dolgoročnejše sodelovanje, v tem slogu le še nadaljevali. Na Bavarskem so poleg vseh treh nemških lovorik pozdravili tudi vrnitev pokala za zmago v Ligi prvakov, ki ji je lani sledila še zmaga v evropskem superpokalu.

Flick o 'zgodovinski' sezoni

"Čestitke moji ekipi, res ji je uspelo nekaj zgodovinskega," pa je bil zadovoljen Flick. "Tudi za uspešen klub, kakršen je FC Bayern, je to gotovo najboljša sezona v zgodovini. Zmaga ni bila nikoli ogrožena. Prevladovali smo in zaslužimo si biti v finalu. Ekipi je uspelo nekaj izjemnega. Miselnost na igrišču je bila danes preprosto izvrstna. Na koncu sta bila eden ali dva igralca res že na meji, zato sem opravil nekaj hitrih menjav. To je ogromen uspeh za ekipo in izvrstna, izjemna predstava ekipe."

Branilec Joshua Kimmichje omenil tudi odsotne soigralce: "Trdo smo se borili za naslov. Osvojili smo ga za vse, ki danes niso mogli biti tukaj. Velik zalogaj je bil. A mislim, da smo si zaslužili z igrišča odkorakati kot zmagovalci."

Tudi Mehičani (vsaj potihoma) zadovoljni

Trener Tigresa Ricardo Ferrettije pred vrnitvijo v Mehiko izpostavil, da je bil za Tigres velik podvig že preboj do finala, v katerem so Mehičani zaigrali kot prvi predstavniki Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

"Mislim, da že naša uvrstitev v finale dokazuje, da so nam uspele velike stvari. Danes smo igrali z izvrstnimi nasprotniki, bili so boljši in zaslužijo si lovoriko. Mislim, da nismo razpadli, predstava je bila dobra, poskusili smo napadati proti ekipi, ki se tudi dobro brani. Ne odhajam vesel, a zadovoljen sem s trudom,"je dejal Ferretti.