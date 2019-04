Bavarci trepetali za remi, Nürnberg v podaljšku zapravil enajstmetrovko

Domači so povedli šele v drugem polčasu, po zadetku Matheusa Pereire . Udarec proti vratom Svena Ulreicha je sprožil Eduard Lowen , gostujoči vratar pa je žogo uspel odbiti, a le do Pereire, ki je žogo le potisnil v mrežo.

Bavarci so gostovali pri Nürnbergu, moštvu, ki je doslej uspelo zbrati le pičlih 19 točk, zaradi česar se s koncem sezone poslavlja od nemškega prvenstva. Čeprav so bili varovanci Nika Kovača skozi vso tekmo boljši tekmec, niso uspeli iztržiti več od remija.

Izenačenje je za vodilno moštvo nemškega prvenstva prišlo šele v 75. minuti, Kingsley Coman je žogo poslal v kazenski prostor, Serge Gnabry pa je akcijo zaključil z zadetkom.

Bavarci so se za remi tresli vse do konca, po prekršku Alphonsa Daviesaje delivec pravice pokazal na belo točko. Navijačem Bayerna se je od srca odvalil kamen, ko je strel Tima Leibolda le zatresel desno vratnico. Gostje so se odzvali z napadom na krilih Comana, vendar je po zaslugi domačega čuvaja mreže ostalo pri 1:1.