Bavarci v sodnikovem dodatku do popolnega preobrata in zmage

Bayern je po sijajnem začetku sezone v zadnjem obdobju nakazal prve razpoke v trdni zmagoviti strukturi - najprej se je v zadnjem hipu rešil pred porazom v Berlinu, potem lovil zaostanek proti Freiburgu in prvič v sezoni izgubil med tednom v Ligi prvakov z Arsenalom. Danes je bil blizu presenečenju St. Pauli, ki pa ni zdržal do konca tekme.
Gostje so sicer povedli z golom Andreasa Hountondja, a je Raphael Guerreiro domače popeljal do izenačenja še v prvem delu. V nadaljevanju so imeli Bavarci sicer izrazito premoč, skupno so na tekmi tudi trikrat zadeli okvir gola, a vse do sodnikovega dodatka zadetka ni bilo.
Potem pa je na sceno stopil Luis Diaz, v zadnjem napadu na tekmi pa je zmago potrdil še Nicolas Jackson. Za St. Pauli, ki je na mestih za izpad, je bil današnji poraz deveti v nizu.
Hoffenheim je zdaj že na četrtem mestu, potem ko je za novo zmago s 3:0 premagal Augsburg, zadeli so Bazoumana Toure, Wouter Burger ter Cedric Zesiger, ki je dosegel avtogol.
Heidenheim se je po drugi zmagi v sezoni rešil dna lestvice, danes je premagal Union Berlin z 2:1. Werder Bremen in Köln sta igrala 1:1.
Na lestvici ima Bayern zdaj 34 točk, Leipzig 26, Bayer s tekmo manj 23, toliko jih ima tudi Hoffenheim, Borussia Dortmund pa s tekmo manj 22.
Izidi, nemška Bundesliga, 12. krog:
Borussia Mönchengladbach - Leipzig 0:0
Bayern München - St. Pauli 3:1 (1:1)
Hoffenheim - Augsburg 3:0 (3:0)
Union Berlin - Heidenheim 1:2 (1:0)
Werder Bremen - Köln 1:1 (1:0)
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund -:- (-:-)
