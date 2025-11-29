Svetli način
Nogomet

Bavarci v sodnikovem dodatku do popolnega preobrata in zmage

München, 29. 11. 2025 18.05 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , S.V.
Nogometaši Bayerna so po 12. krogu nemške Bundeslige ostali neporaženi na vrhu lestvice in vodstvo povečali na osem točk, potem ko so sicer s precej težavami premagali St. Pauli s 3:1. Hoffenheim je bil s 3:0 boljši od Augsburga in je zdaj četrti.

Bayern je po sijajnem začetku sezone v zadnjem obdobju nakazal prve razpoke v trdni zmagoviti strukturi - najprej se je v zadnjem hipu rešil pred porazom v Berlinu, potem lovil zaostanek proti Freiburgu in prvič v sezoni izgubil med tednom v Ligi prvakov z Arsenalom. Danes je bil blizu presenečenju St. Pauli, ki pa ni zdržal do konca tekme.

Gostje so sicer povedli z golom Andreasa Hountondja, a je Raphael Guerreiro domače popeljal do izenačenja še v prvem delu. V nadaljevanju so imeli Bavarci sicer izrazito premoč, skupno so na tekmi tudi trikrat zadeli okvir gola, a vse do sodnikovega dodatka zadetka ni bilo. 

Bayern
Bayern FOTO: AP

Potem pa je na sceno stopil Luis Diaz, v zadnjem napadu na tekmi pa je zmago potrdil še Nicolas Jackson. Za St. Pauli, ki je na mestih za izpad, je bil današnji poraz deveti v nizu.

Hoffenheim je zdaj že na četrtem mestu, potem ko je za novo zmago s 3:0 premagal Augsburg, zadeli so Bazoumana Toure, Wouter Burger ter Cedric Zesiger, ki je dosegel avtogol.

Heidenheim se je po drugi zmagi v sezoni rešil dna lestvice, danes je premagal Union Berlin z 2:1. Werder Bremen in Köln sta igrala 1:1.

Na lestvici ima Bayern zdaj 34 točk, Leipzig 26, Bayer s tekmo manj 23, toliko jih ima tudi Hoffenheim, Borussia Dortmund pa s tekmo manj 22.

Izidi, nemška Bundesliga, 12. krog:

Borussia Mönchengladbach - Leipzig 0:0

Bayern München - St. Pauli 3:1 (1:1)

Hoffenheim - Augsburg 3:0 (3:0)

Union Berlin - Heidenheim 1:2 (1:0)

Werder Bremen - Köln 1:1 (1:0)

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund -:- (-:-)

nogomet bundesliga bayern
