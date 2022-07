Bavarci v svoje vrste zvabili 'novega' Benzemaja

Gre za raznovrstnega napadalca in člana francoske nogometne izbrane vrste do 17. leta starosti, ki je resneje opozoril nase v prejšnji sezoni v dresu domačega Rennesa.

Za tekmeca Mure v Uefini Konferenčni ligi je zbral deset nastopov v članski konkurenci in s francosko reprezentanco U-17 v kapetanski vlogi pred tedni osvojil naslov evropskega prvaka. Po navedbah slovitega francoskega športnega časnika L'Equipe so se morali v bavarski prestolnici pošteno potruditi, da so naposled le "zlomili" mladega Francoza, ki naj bi zavrnil uvodni ponudbi vodstva münchenskega Bayerna. O končni vrednosti prestopa je v tem trenutku težko govoriti, a vselej dobro obveščeni novinar za nogometno tržnico Fabrizio Romano je na Twitterju zapisal, da so Bavarci za Mathysa Tela odšteli okroglih 20 milijonov evrov z dodatki v višini 8,5 milijona evrov.