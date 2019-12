Bavarci v zadnjih minutah do novih treh točk, Lewandowski po tekmi na operacijo

V 17. krogu nemškega prvenstva pa je okrnjeni Bayern na Allianz Areni gostil Wolfsburg. Bavarci so bili velik del tekme podjetnejši, vratom nasprotnika je že v 13. minuti nevarno zapretil Ivan Perišić, vendar se je s požrtvovalno obrambo izkazal Koen Casteels. Gostje so se odzvali s strelom Felixa Klausa, ki je natančno sprejel podajo in našel prostor za strel v sredino vrat, vendar je Manuel Neuer pravočasno razbral njegovo namero.

V drugem polčasu so nogometaši Bayerna v ogenj poslali Philippeja Coutinha, Brazilec je z roba kazenskega prostora poslal nevaren strel proti zgornjemu desnemu kotu vrat, vendar je kožo gostov ponovno rešil odlični Casteels.

TEKMA

V izdihljajih tekme pa so Bavarci le našli rešitev za vrata gostov, kar dvakrat. Thomas Muller je žogo podal pred vrata, tam pa sta se znašla kar dva Bayernova nogometaša, najhitreje je reagiral mladi Joshua Zirkzee, ki je v igro vstopil namesto Coutinha, in popeljal domače v vodstvo. Končni rezultat je po podaji Roberta Lewandowskega dosegel Serge Gnabry. Bavarci so po prvem delu sezone na tretjem mestu prvenstvene lestvice. v zadnjih minutah do novih treh točk.