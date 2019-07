Bavarci snubijo napadalca Barcelone

Športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić je že vzpostavil stik z nogometašem prek njegovega zastopnika, a nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine bo po poročanju uglednega France Footballa in nemških medijev še malce počakal na razplet okrog morebitnih prestopovAntoina Griezmanna in Neymarja jr.-ja v Barcelono, s čimer bi si zagotovil ugodnejše pogajalsko izhodišče za cenejši nakup francoskega napadalca. Bavarci so želeli Dembeleja v svojih vrstah že pred tremi leti, a je takrat iz Rennesa prestopil k dortmundski Borussiji, od koder je že leto pozneje odšel k Barceloni.