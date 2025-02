Bayer po novi zmagi še edini drži stik z Bayernom

Bayer Leverkusen je bil precej suveren proti Hoffenheimu, že do 51. minute je vodil s 3:0, potem ko so se med strelce vpisali Victor Boniface, Jeremie Frimpong in Patrik Schick, ki je pri 14 golih v sezoni. V 61. minuti so domači sicer ostali brez izključenega Alejandra Grimalda, a je gostom uspelo zgolj malce ublažiti poraz.

V Frankfurtu pa je Wolfsburg povedel v 50. minuti z avtogolom Tute, izenačil pa je Can Uzun v 81.

Že v petek je Werder Bremen z 1:0 premagal Mainz, v soboto je vodilni Bayern s 4:3 odpravil Holstein Kiel, pri katerem je David Zec igral celo tekmo, Bochum je izgubil proti Freiburgu z 0:1, Heidenheim pa proti Borussii Dortmund z 1:2.

St. Pauli in Augsburg sta igrala 1:1, Stuttgart je izgubil proti Borussii Mönchengladbach z 1:2, Union Berlin in Leipzig pa sta se razšla z 0:0. Benjamin Šeško je igral celo tekmo za Leipzig, Kevin Kampl pa od 72. minute.

Bayern ima na vrhu lestvice 52 točk, Bayer je drugi s 45, Eintracht je tretji z 38 točkami, Leipzig pa četrti s 33. Kiel je predzadnji z 12 točkami.