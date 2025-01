Bayer in Bayern do novih zmag, Leipzig le remiziral

Bayern po novi zmagi ostaja na vrhu. Bavarci so prvi del tekme odigrali zanesljivo, v prvem polčasu sta zadela Leon Goretzka in Michael Olise, še en gol Joshue Kimmicha ni obveljal zaradi igre z roko. Gostje so nekaj upanja ohranili po golu Mohameda Amoure, v nadaljevanju je za trdnejše bavarsko vodstvo še enkrat zadel Goretzka. V končnici je sicer Wolfsburg z drugim golom Amoure v 88. minuti še zapretil, toda Bayern je ubranil vse točke.

Leipzigu je sprva kazalo odlično, Willi Orban, Antonio Nusa in Christoph Baumgartner so med 10. in 22. minuto zadeli v polno za trdnih 3:0. Toda tako hitro, kot so do vodstva prišli, so ga v drugem delu tudi zapravili. Bochum je na krilih Myrona Boaduja in njegovega prvega "hat-tricka" v ligi med 48. in 61. minuto izenačil in tako na koncu prišel do zelo pomembne točke v boju za obstanek.