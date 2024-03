Bayer Leverkusen po novi zmagi spet na +10

Bayern je tako le za en dan zmanjšal razliko na enomestno številko, po današnji zmagi pa je pot do prvega naslova prvaka v klubski zgodovini za Bayer spet na široko odprta. Po statistiki in tradiciji nemške lige namreč moštvo, ki je imelo tako pozno v sezoni takšen naskok, še nikoli ni ostalo brez naslova prvaka. Poleg tega so natančni Nemci poudarili, da so vse ekipe v Bundesligi, ki so imele po 24 krogih vsaj 18 zmag, postale prvaki - Leverkusen je po današnjem večeru že pri 21 zmagah.

S tem pa so lekarnarji tudi postavili še en rekord v svoji sanjski sezoni. Z 21 zmagami so namreč popravili lastni najboljši izkupiček zmag v ligi. Pot do novih treh točk je v prvem polčasu tlakoval Nathan Tella v 37. minuti, delo pa je Bayerju olajšal še Moritz Jenz, ki je že po pol ure igre dobil drugi rumeni karton. Z igralcem več je Leverkusen dokončno potopil Wolfsburg z zadetkom Floraina Wirtza v 86. minuti.