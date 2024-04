Bayer Leverkusen z zmago v polfinalu nemškega pokala podaljšal niz neporaženosti

Izjemen uspeh so Lekarnarji dosegli le nekaj dni po tem, ko je trener Xabi Alonso naznanil, da bo tudi po koncu sezone ostal na klopi Bayerja iz Leverkusna. Njegovi varovanci so se v polfinalu nemškega pokala v zahvalo 'znesli' nad drugoligašem Fortuno iz Düsseldorfa in zmagali s 4:0. Dva zadetka je dosegel Florian Wirtz, po enega pa sta zabila Jeremie Frimpong in Amine Adli.