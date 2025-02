Bayer ni kronal izrazite terenske premoči: Bavarci do srečne točke na derbiju

Razmerje med ekipama na vrhu je tako ostalo nespremenjeno, a do konca sezone je le še 12 krogov in Bayer bo imel vse težje delo pri branjenju naslova. Novo hladno prho je doživela Borussia Dortmund, ki kljub trenerski menjavi ne najde poti iz krize. Potop porurske ekipe je zrežiral Georgios Masuras , ki je bil uspešen dvakrat v razmaku le dveh minut, v 33. in 35. Bochum je zadržal prednost in se v lokalnem derbiju razveselil šele tretje zmage v sezoni.

Večerni derbi se je končal brez golov, s točko pa so lahko precej bolj zadovoljni gostje. Bayer je namreč popolnoma prevladoval, v prvem polčasu dvakrat stresel okvir gola, na celotni tekmi pa je Bayern sprožil le en strel v okvir vrat tekmecev. Izrazito obrambna drža se je nazadnje Bayernu le obrestovala, čeprav je imel tudi vratar Manuel Neuer veliko dela, že v sodnikovem dodatku pa je najprej ubranil strel Armina Adlija iz bližine, po odbitku pa je meril še Florian Wirtz in le za las zgrešil cilj.

V preostalih današnjih tekmah je Freiburg v gosteh tesno z 1:0 ugnal St. Pauli, a je do treh točk prišel dokaj srečno z avtogolom tekmecev v 88. minuti. Po novem je zdaj na lestvici peti s 36 točkami. Za skok na letvici je izkoristil tudi poraz doslej petega Stuttgarta, ki ga je na njegovem terenu z 2:1 premagal Wolfsburg. Domači so sicer povedli, toda gostje so v končnici zrežirali preobrat, zmagoviti gol je Mohamed Amoura dosegel v 87. minuti.

Z 2:1 je v gosteh proti Unionu zmagala tudi Borussia Mönchengladbach, ki je zdaj sedma. Krog so že v petek začeli nogometaši Leipziga in Augsburga. Leipzig, pri katerem sta slovenska nogometaša Kevin Kampl in Benjamin Šeško dvoboj začela v prvi postavi in končala po menjavah v drugem polčasu, je iztržil le točko za 0:0. Po sedmem remiju v sezoni so nogometaši saške ekipe s 37 točkami obdržali četrto mesto na razpredelnici.