Bayer ni zmogel prek Berlinčanov, Zecov Kiel znova ostal brez točk

Kiel je lovil dragocene točke v boju za obstanek, a je na koncu nesrečno ostal praznih rok. Dolgo je kazalo, da bo v severnonemškem obračunu iztržil točko, Alexander Bernhardsson je poskrbel za vodstvo v 21. minuti, za hamburško zasedbo je izenačil Danel Sinani v 34. A je nato že v sodnikovem dodatku Max Geschwill nespretno spravil žogo v lastno mrežo in poskrbel za slavje gostov z 2:1.

V boju za obstanek sicer tudi neposredni tekmec zadnjega Kiela naloge ni opravil nič bolje. Bochum je prav tako doma klonil proti Augsburgu z 1:2 in razlika tako ostaja dve točki (18-20).

Na vrhu pa sta dve ekipi, ki lovita mesta v evropskih tekmovanjih, doživeli poraza. Borussia Mönchengladbach je na domačem terenu klonila proti Freiburgu z 1:2 in ostala pri 44 točkah, njen današnji tekmec jih ima zdaj 45 in jo je prehitel ter potisnil na sedmo mesto. Freiburg je do polnega izkupička prišel v 90. minuti, ko je zadel Johan Manzambi.

Le točko več ima Mainz, ki je danes tudi izgubil, z 2:0 ga je premagal Hoffenheim. Ta se počasi oddaljuje iz območja za izpad, oba gola pa je danes dosegel Andrej Kramarić (4. in 32.).