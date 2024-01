Bayer ob koncu strl Leipzig, Borussia Dortmund do visoke zmage

OGLAS

Leipzig - Bayer Leverkusen FOTO: AP icon-expand

V Leipzigu, kjer je Benjamin Šeško za domačo ekipo začel v prvi postavi, je saška ekipa hitro povedla, v sedmi minuti je zadel Xavi Simons. A podobno učinkovit je bil Bayer v nadaljevanju, ko je že v 47. izenačil Nathan Tella. Domači so spet vodili po zadetku Loisa Opende (56.), a je sedem minut pozneje spet izenačil Jonathan Tah. Na koncu so bili vendarle bolj zadovoljni gostje, saj je že v sodnikovem dodatku Piero Hincapie dosegel zmagoviti gol. Šeško je igral do 74. minute, ob četverni menjavi je takrat v igro vstopil tudi drugi Slovenec pri Leipzigu Kevin Kampl.

Statistika tekme Leipzig - Bayer Leverkusen FOTO: Sofascore.com icon-expand

Danes je sicer na več tekmah prišlo do krajših prekinitev, ki so jih povzročili navijači. Ti v Nemčiji redno protestirajo zaradi dogovora vodstva nemške lige (DFL), ki omogoča vstop tujim investitorjem v nemški nogomet. Tako so gledalci na tekmi v Kölnu na igrišče zmetali večjo količino zlatih čokoladnih kovancev, tako da je bil dvoboj dlje časa prekinjen. Dortmund s predzadnjim Kölnom ni imel težav, za končnih 4:0 so poskrbeli Donyell Malen z dvema goloma, Niclas Füllkrug in Youssoufa Moukoko.

Tekma med Kolnom in Borussio iz Dortmunda je bila prekinjena za slabih deset minut. FOTO: AP icon-expand

V Bochumu pa so po prvem polčasu za več kot pol ure prekinili dvoboj oziroma ga niso nadaljevali, ker na tribunah niso mogli zagotoviti varnosti in sprostiti evakuacijskih poti na stadionu. Ko so se strasti umirile, so se veselili domači, ki so po zadetku Matuša Bera iz ene redkih priložnosti povedli v 50. minuti, minimalno prednost pa uspešno branili do konca. Stuttgart je na ta način zapravil priložnost, da bi se približal Bayernu, a po večerni tekmi vendarle ostal pred Leipzigom. Freiburg je s 3:2 premagal Hoffenheim, zmagoviti gol je dosegel Roland Sallai v 85. minuti. Eintracht pa je doživel razočaranje v Darmstadtu; vodil je z 2:0, a so si domači v sodnikovem dodatku priboril veliko točko. Heidenhem in Wolfsburg pa sta igrala 1:1.