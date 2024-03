Bayer odpravil tudi Freiburg za vnovično prednost desetih točk

Bayern je, tako kot že nekajkrat v zadnjih krogih, po svoji tekmi (v soboto je s 5:2 odpravil zadnji Darmstadt) prišel do znižanja zaostanka, a je tudi Leverkusen svoj del naloge opravil brezhibno in naskok spet povečal. Zdaj je razlika spet dvoštevilčna (70-60), do konca sezone pa le še osem krogov.

Povsem brez težav danes sicer ni šlo. Po zgodnjem vodstvu, zadel je Florian Wirtz že po 80 sekundah, so domači izenačili (Ritsu Doan), a so gostje še pred polčasom po golu Adama Hložka spet vodili. Ko je nato Patrik Schick v 53. povišal na 3:1, se je tekma zdela odločena, toda drugi gol domačih v 79. minuti (Yannik Keitel) in njihov pritisk ob koncu sta še poskrbela za zanimivo končnico, a spremembe izida ni bilo več.