Bayer okrepil češki talent, Sarri še tri sezone na klopi Lazia

Dogajanje na nogometni tržnici postaja vse bolj aktivno. Nemški Bayer Leverkusen je na uradni strani objavil, da je ekipo okrepil nadarjeni češki nogometaš Adam Hložek. Italijanski nogometni trener Maurizio Sarri pa je podaljšal pogodbo z Laziem, je moštvo sporočilo na uradni spletni strani. Triinšestdesetletni Sarri bo na klopi Rimljanov ostal do konca sezone 2024/25.

Maurizio Sarri je na klop Lazia sedel pred skoraj natanko enim letom in podpisal dvoletno pogodbo. V minuli sezoni italijanskega prvenstva pa je sezono sklenil na petem mestu in se uvrstil v skupinski del Lige Evropa. Z Laziem je v vseh tekmovanjih zabeležil 21 zmag ob 13 porazih in 13 neodločenih izidih. V svoji karieri je v Italiji med drugim vodil tudi Juventus, Napoli in Empoli, na Otoku pa Chelsea. Z Juventusom je bil v sezoni 2019/20 italijanski prvak, s Chelseajem pa je v sezoni 2018/19 osvojil Ligo Evropa, kar je bila tudi njegova prva lovorika v trenerski karieri.

icon-expand Maurizio Sarri FOTO: AP

Moštvo Leverkusna je pred prihajajočo sezono okrepil 19-letni češki napadalni vezist Adam Hložek. Nemci so Sparti iz Prage nakazali 13 milijonov evrov, z vsemi bonusi pa lahko ta znesek naraste na 18 milijonov, poročajo nemški mediji. Hložek je tudi članski reprezentant svoje domovine, za katero je zbral 14 nastopov in dosegel en gol. V tej sezoni je za Sparto v vseh tekmovanjih zbral 47 tekem ter dosegel 12 golov in 15 podaj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Že pred dvema dnevoma je za zanimiv prestop poskrbel angleški Tottenham, ki se je okrepil z vezistom Ivanom Perišićem. K Londončanom se je 33-letni hrvaški nogometaš preselil brez odškodnine, saj se mu je pogodba z Interjem z začetkom junija iztekla, finančnih podrobnosti prestopa pa Tottenham ni razkril. Perišič, ki bo pri Tottenhamu ostal do leta 2024, je kariero začel pri Hajduku, nato pa v tujini igral za Sochaux, belgijski Roeselare, Club Brugge, Borussio Dortmund, Wolfsburg, Inter in Bayern München. Pri milanskih modro-črnih je skupno preživel sedem sezon, v zadnji je osvojil pokal in superpokal, v prvenstvu pa končal na drugem mestu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Po 254 tekmah, 55 golih, 49 podajah, treh lovorikah in 18.934 odigranih minutah se poslavljam od tega veličastnega dresa. Zame je bila to nepozabna izkušnja, vsem pa sporočam, da bose za vselej ostali v mojem srcu," je ob slovesu od Milana na družbenih omrežjih zapisal hrvaški nogometaš. Za hrvaško izbrano vrsto pa je Perišić zbral 113 nastopov in dosegel 32 golov, bil je tudi član ekipe, ki je leta 2018 na SP v Rusiji osvojila drugo mesto.

icon-expand Ivan Perišić FOTO: AP

Nogometno tržnico sta silovito otvorila Manchester City, ki se je okrepil z Erlingom Brautom Haalandom in Real Madrid, ki je v svoje vrste zvabil sedaj že nekdanjega Chelseajevega branilca Antonia Rüdigerja. Haalanda je Borussia Dortmund že nadomestila s Karimom Adeyemijem, Chelsea pa naj bi bil povsem blizu nakupa francoskega branilca Julesa Koundeja iz Seville.