Bayer prvi finalist nemškega pokala

Farmacevti V polfinalu so farmacevti so upravičili vlogo favoritov.

Za moštvo iz Leverkusna sta v prvem polčasu zadela Francoz Moussa Diaby in Argentinec Lucas Alario. Natančna sta bila v 11. in 19. minuti. V nadaljevanju dvoboja, v katerem so farmacevti prevladovali, je bil v 58. minuti natančen še Nemec Karim Bellarabi, ki je postavil končni izid prvega polfinalnega obračuna.

V sredo se bosta v drugem polfinalu pomerila zadnja dva pokalna prvaka, Bayern iz Münchna ter Eintracht iz Frankfurta.

Izid:

Saarbrücken : Bayer Leverkusen 0:3 (0:2)

Diaby 11., Alario 19., Bellarabi 58.