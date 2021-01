Bayer s porazom zapravil možnost za skok na vrh, Kampl z Leipzigom do zmage

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so zamudili priložnost, da bi se z zmago v 14. krogu nemške lige vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. Na gostovanju pri Eintrachtu v Frankfurtu so namreč izgubili z 1:2. V večerni tekmi je RB Leipzig našega Kevina Kampla opravil s Stuttgrartom z 1:0. Nesojeni slovenski reprezentant je igral do 66. minute.

Kamplov Leipzig – edini gol je dosegel Dani Olmo v 67. minuti – se je z zmago vsaj začasno prebil na vrh lestvice. Tja bi se lahko že prej povzpeli tudi nogometaši Bayerja iz Leverkusna, a so na gostovanju pri Eintrachtu v Frankfurtu izgubili z 1:2. Schalke si je pod vodstvom novega stratega Christiana Grossa želel zmago, a še na 30. zaporedni tekmi ostal brez nje, saj je izgubil z 0:3. Do neslavnega rekorda Tasmanie Berlin iz leta 1966 tako Schalkeju manjka zgolj ena tekma. V naslednjem krogu bo v Gelsenkrichnu gostoval Hoffenheim. icon-link Statistika tekme Frankfurt - Bayer Leverkusen FOTO: Sofascore.com Bayer je doživel svoj drugi poraz sezone in tako zaostaja za dve točki za vodilnim Bayernom, z zmago pa ga je kasneje prehitel tudi Leipzig. Gosti so začeli dobro in povedli v deseti minuti prekNadiema Amirija. V 22. minuti je izenačil Amin Younes, Edmond Tapsoba pa je v 54. dosegel avtogol. Na drugih popoldanskih tekmah so zmagali gosti. Köln je doma izgubil proti Augsburgu z 0:1, Hoffenheim proti Freiburg z 1:3, Arminia proti Borussii Mönchengladbach z 0:1, Werder pa proti Unionu Berlinu z 0:2. Slednji se je vsaj začasno povzpel na četrto mesto. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bundesliga, 2. januar, izidi: Köln – Augsburg 0:1 (0:0)

Iago 77. Arminia Bielefeld –Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Embolo 58. Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

Younes 22., Tapsoba (ag.) 54.; Amiri 10. Hoffenheim – Freiburg 1:3 (0:3)

Bebou 58.; Santamaria 7., Grifo 34., Adams (ag.) 42. Werder Bremen – Union Berlin 0:2 (0:2)

Becker 12., Awoniyi 28. Hertha – Schalke3:0(1:0)

Guendouzi 36., Cordoba 52., Poatek 80. VfB Stuttgart – RB Leipzig 0:1 (0:0)

Olmo 67.

Kevin Kampl je igral do 66. minute