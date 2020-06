Bayer s točko iz Gelsenkirchna skočil na 4. mesto, ki vodi v Ligo prvakov

"Je pri zavesti in se spomni vsega, kar se je pripetilo. Ima hud pretres možganov in mora ostati v bolnišnici na opazovanju," je pojasnil trener Mainza Achim Beierlorzer.

Je pa že po 20 minutah iz igre moral nigerijski krilni nogometaš Taiwo Awoniyi , ki je posojen iz Liverpoola. Dvaindvajsetletnika so odpeljali v bolnišnico na preglede glave, potem ko je trčil v branilca Augsburga Felixa Uduokhaija in nerodno pristal.

Schalke je povedel v 51. minuti, ko je Daniel Caligiuri zadel z bele točke. Izenačil je Juan Miranda z avtogolom v 81. minuti. Devetouvrščeni Schalke je sicer prišel do točke, a je že - za klub rekordnih - 13 tekem brez zmage. Bayer pa je s točko skočil na četrto mesto in ima trenutno 57 točk.

Augsburg (35 točk) se je s to zmago zelo približal obstanku v ligi, medtem ko Mainz (31) v zadnjih treh krogih čaka še težak boj za to v družbi Fortune Düsseldorf (28 točk) in Werderja (28). Paderborn (20 točk) na zadnjem mestu si je že zapečatil usodo in bo izpadel.

Na vrhu pa so Bayern (73), Borussia Dortmund (66) in Leipzig Kevina Kampla (62).



Nemško državno prvenstvo, 31. krog, izida:

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Caligiuri 51.; Miranda 81./ag



Mainz - Augsburg 0:1 (0:1)

Niederlechner 1.