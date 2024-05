Bayer v sijajni kulisi postavil piko na i fantastični sezoni

Varovanci Xabija Alonsa so v finalu nemškega pokala na olimpijskem stadionu v Berlinu prišli do dvojne krone, potem ko so v nemški Bundesligi naslov potrdili že nekaj krogov pred koncem. Z minimalno zmago nad Kaiserslauternom so poskrbeli, da bo visok poraz proti Atalanti (0:3) sredi tedna, njihov edini v tej sezoni, hitro pozabljen.

Nogometaši Kaiserslauterna, ki so sezono v nemški drugi ligi sklenili na skromnem 13. mestu, so veljali za velike outsiderje, a so bili večji del tekme povsem enakovreden tekmec Bayerju. Edini gol na tekmi je padel v 17. minuti, ko je Granit Xhaka z levico sijajno sprožil z roba kazenskega prostora.