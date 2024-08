Bayer v slogu zadnje sezone do prve lovorike v novi

Tekmovanje je prvič po letu 2011 potekalo brez do zadnje sezone serijskega prvaka Bayerna. Bayer Leverkusen je na domačem terenu sicer dobro začel in Victor Boniface je poskrbel za vodstvo domačih (11.). Enzo Millot je kasneje izenačil, v 37. minuti pa so domači ostali brez Martina Terrierja, ki je dobil rdeči karton. Igralca več je Stuttgart izkoristil in Deniz Undav je v 63. minuti zadel za vodstvo.

Ko je že kazalo, da bo Leverkusen izgubil, pa je udaril v slogu prejšnje sezone, ko se je velikokrat rešil v izdihljajih tekem. Patrik Schick je v 88. minuti izenačil in tekmo odpeljal do enajstmetrovk. Bayer je ostal neporažen na uradnih tekmah proti nemškim tekmecem še na prvi tekmi nove sezone; domači vratar Lukas Hradecky je ubranil strel Fransa Krätziga, v zadnji seriji je za domače zadel Edmond Tapsoba, na drugi strani pa je Silas Katompa Mvumpa žogo poslal čez gol in Bayerju omogočil slavje.