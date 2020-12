Bayer z zmago na vrh lestvice, Schalke spet podaljšal niz neuspehov

Nogometaši Schalkeja so dolga leta nastopali v Ligi prvakov, sedaj pa jim grozi izpad iz nemške elite.

Leverkusen je imel po razpletu sobotnih tekem izjemno priložnost za skok na vrh lestvice in jo je tudi izkoristil. Na tekmi proti Hoffenhimu domači nogometaši niso ničesar prepustili naključju, Leon Baileyje že v četrti minuti zadel za 1:0, isti igralec je povišal na 2:0 v 27. minuti. Tudi boljši začetek drugega dela Hoffenheima, ko je znižal Cristoph Bumgartner, ni zmedel Bayerja, saj je natoFlorian Wirtz odgovoril z golom v 55. minuti. Uspeh je z bele točke v sodnikovem dodatku potrdilLucas Alario.

Z novo zmago se je tako Bayer prvič v sezoni povzpel povsem na vrh lestvice. Za moštvo iz Leverkusna pa je to sploh prvo vodstvo v nemški ligi po dolgih šestih letih oziroma po 12. septembru 2014.

Na drugem koncu lestvice pa je Schalke, ki je vse bližje rekordu ekipe Tasmania Berlin, ta pred 55 leti ni zmagala na kar 31 zaporednih tekmah. Schalke je danes v 11. krogu nemške lige igral le 2:2 z Augsburgom, svoj niz tekem brez zmage pa tako podaljšal že na 27 in na zmago čaka od 17. januarja.

Za vodstvo sta poskrbelaBenito Raman (52.) inNassim Boujellab (61.). Pred tem je sicer za Augsburg zadel Schalkejev Suat Serdar, ki je v 35. minuti žogo poslal v lastno mrežo. Za izenačenje pa je v tretji minuti sodnikovega dodatka nato v polno zadel Marco Richter. Tekmo je sicer zasenčila huda poškodba Schalkejevega nogometaša Marka Utha. Ta je v prvem polčasu po zračnem dvoboju sFelixom Uduokhaiem in udarcu v glavo nesrečno padel ter obležal nezavesten. Zdravniška ekipa mu je deset minut pomagala na igrišču, potem so ga odpeljali v bolnišnico. Schalke je še pred koncem dvoboja sporočil, da je njegovo stanje stabilno.