Bayer zanesljivo premagal Kiel

Kiel slovenskega nogometaša Davida Zeca, ki je tudi tokrat začel v prvi postavi in igral do 63. minute, ni imel pravih možnosti v boju s prvaki. Ti so imeli izrazito terensko premoč, zadeli pa le dvakrat, že v prvem polčasu sta bila uspešna Patrik Schick in Amine Adli. Lekarnarji so še na 28. zaporedni tekmi v gosteh ostali neporaženi.

Kiel ima po novem porazu na zadnjem mestu 13 točk, v boju za obstanek pa je danes pomembno točko dobil Bochum, ki je igral 1:1 z Wolfsburgom in je skočil na 16. mesto. Dolgo je kazalo še na dve točki več, ko je za vodstvo zadel Erhan Mašović, a je nato domače rešil Mattias Svanberg v 81. minuti.

Pod vrhom je ostal tudi Mainz po novi dobri predstavi, s katero je zdaj pri 38 točkah in začasno na petem mestu. Za 2:0 proti borbenemu St. Pauliju sta zadela Jae-Sung Lee in Paul Nebel, slednji je potrdil zmago v sodnikovem dodatku.

Priložnost, da bi ohranila stik z vodilnimi, pa je zapravila Borussia Mönchengladbach, saj je doma izgubila z Augsburgom z 0:3. Za domače, ki so od 28. minute igrali le z 10, je bil usoden Alexis Claude-Maurice, ki je med 55. in 70. minuto dosegel svoj prvi "hat trick" v nemški ligi.

Že v petek je Freiburg s 5:0 odpihnil Werder, po dva gola sta dosegla Ritsu Doan in Vincenzo Grifo. Freiburg je z 39 točkami zdaj začasno četrti.