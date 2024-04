Bayer Leverkusen prekinil 11 let dolgo prevlado Bayerna

Varovanci Xabija Alonsa so brez večjih težav potrdili svojo prvo ligaško zvezdico v svoji 120-letni zgodovini, potem ko so deklasirali zasedbo iz Bremna. Mrežo gostov je v 25. minuti načel Victor Boniface , ki je uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Ključ do zgodovinskega uspeha lekarnarjev je predstavljal Španec Alonso, ki je na trenersko klop Bayerja sedel v obdobju, ko se je moštvo nahajalo v coni izpada. Z omejenim proračunom je ekipo pretvoril v dobro naoljen stroj, ki melje vse pred seboj, poleg tega pa je prekinil 11 let dolgo vladavino Bayerna iz Münchna.

Bayer Leverkusen poraza ni okusil že 43 tekem, kar jih je privedlo do ligaškega naslova in uvrstitve v finale nemškega pokala ter ustvarilo dobro izhodišče pred povratno četrtfinalno tekmo Lige Evropa.

Na stadionu so navijači že pred dvobojem lahko kupili čepice in majice z napisom Prvaki 2024, že pred tekmo pa so ob prihodu igralcev navijači, ki se jih je zbralo več kot 10.000, pripravili špalir na ulici do stadiona. Ob tej priložnosti so ulico začasno preimenovali kar v Ulico Xabija Alonsa.