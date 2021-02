Bayer iz Leverkusna zapravil nemogoče, tudi Borussia Dortmund le remizirala

V Leverkusnu je sprva kazalo na zmago farmacevtov. ArgentinecLucas Alariov 14. in Čeh PatrikSchick v 84. minuti sta gostitelje povedla v vodstvo z 2:0, gosti iz Mainza pa so v končnici tekme uprizorili prvovrsten preobrat. V 89. minuti je Robert-Nesta Glatzel znižal zaostanek na 1:2, izenačujoči gol pa je v tretji minuti sodnikovega dodatka dosegelKevin Stoger.

Borussia iz Dortmunda v tej sezoni ne blesti, zavoljo slabih izidov je decembra lani delo izgubil švicarski trener Lucien Favre, pred kratkim je sloviti klub iz Porurja obelodanil tudi slabo finančno stanje, ki ga je povzročila pandemija novega koronavirusa. Rumeno-črnim nič bolje ne gre na igrišču, novo malo zaušnico so prejeli na tekmi proti Hoffenheimu, ki je na slovitem stadionu Westfalen iztržil neodločen izid.

Borussia je povedla z golom Jadona Sancha v 24. minuti, za gostujočo zasedbo pa sta zadelaMunas Dabbur v 31. inIhlas Bebou v 51. minuti. Norveški stroj za goleErling Haalandje v 58. minuti dosegel izenačujoči gol, a je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, "svojo napako" pa je popravil v 81. minuti in postavil končni izid na dvoboju.

Stuttgart je na domačem stadionu remiziral s Hertho iz Berlina 1:1. Gostitelji so povedli v podaljšku prvega polčasa, ko je zadel Saša Kalajdžić, izenačil pa je komaj 17-letni Luca Netz v 82. minuti. Werder iz Bremna in Freiburg sta se razšla brez golov.

Biki slavili v petek, Bayern na delu v ponedeljek

Leipzig je že v petek premagal Augsburg z 2:1 in se vodilnemu Bayernu približal na štiri točke. Nekdanji slovenski reprezentantKevin Kamplje igral do 63. minute, ko ga je zamenjal Američan Tyler Adams. Za Leipzig sta že v prvem polčasu zadela Španec Dani Olmoin FrancozChristopher Nkunku, za bavarsko zasedbo pa je v drugem polčasu po uspešno izvedeni enajstmetrovki znižal Daniel Caligiuri.

Vodilni Bayern, ki je v četrtek v Katarju v finalu klubskega svetovnega prvenstva ukanil mehiški Tigres z 1:0 in osvojil šesto lovoriko za leto 2020, bo v ponedeljek gostil Arminio iz Bielefelda. V nedeljo bosta na sporedu dve tekmi: Eintracht iz Frankfurta bo gostil Köln, Wolfsburg pa Borussio iz Mönchengladbacha.