Müller ugotavljal, da se mu stvari proti Barci enostavno 'poklopijo'

Skupinski del za zgodovino

Bayern je bil poleg Ajaxa in Liverpoola ena od treh ekip, ki so skupinski del letošnje sezone zaključile s šestimi zmagami. Obenem so Bavarci izenačili svoj rekord iz leta 2019, saj so ob 18 točkah zabeležili najboljšo gol razliko, in sicer + 19 (dosegli so 22 golov, prejeli pa le tri). Pred dvema letoma so imeli razmerje danih in prejetih zadetkov 24:5.

Obenem je Bayern postal druga ekipa v zgodovini, ki je dvakrat dobila vseh šest tekem skupinskega dela. S tem dosežkom se lahko pohvali le še madridski Real, ki mu je to uspelo v sezonah 2011/2012 in 2014/2015.

Zanimivo je tudi dejstvo, da nobena ekipa v tej sezoni svoje mreže ni večkrat ohranila nedotaknjene kot Bayern, ki mu je to uspelo kar štirikrat. Ob tem imajo Bavarci z 22 goli najboljši napad, kar lepo priča o njihovi izjemni moči.