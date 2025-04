Bayern beži tekmecem, remi med Šeškovim Leipzigom in Zecovim Kielom

V nadaljevanju se je dvoboj predčasno končal za Davida Zeca . Po protinapadu svoje ekipe je silovito trčil z vratarjem Leipziga Petrom Gulacsijem , oba igralca sta obležala na zelenici. Domačega vratarja so morali odnesti na nosilih, slovenski branilec Kiela je sam zapustil teren, a so morali na obeh straneh poseči po menjavah.

Kiel je iztržil pomembno točko v Leipzigu, ki mu bo, tudi zaradi poraza Bochuma, pomagala v boju za obstanek. V prvem polčasu so bili gostje aktivnejši, tik pred iztekom pa so tudi povedli po protinapadu, ko je zadel Shuto Machino .

Vodilni Bayern ima vsaj do nedelje zvečer, ko bo prvi zasledovalec Leverkusen gostoval pri St. Pauliju, devet točk naskoka. Bavarci so na gostovanju pri Heidenheimu dosegli pričakovano zmago; domače je načel Harry Kane s 24. golom v sezoni, še v prvem polčasu sta zadela še Konrad Laimer in Kingsley Coman. Še višje vodstvo gotov je z nekaj odličnimi obrambami preprečil Kevin Müller. Joshua Kimmich je zadel za 4:0, potem se je ritem umiril in Bayern je zanesljivo zmagal.

V preostalih današnjih tekmah je Freiburg premagal Hoffenheim s 3:2, čeprav je v končnici prvega polčasa v le dveh minutah zapravil vodstvo z 2:0, zmagoviti gol je dosegel Lucas Holer. S tremi točkami je Freiburg skočil na začasno peto mesto le s točko zaostanka za Leipzigom.

Mainz je vodil proti Wolfsburgu do 89. minute, a je bil izid na koncu 2:2. Werder Bremen je Bochum ugnal tesno z 1:0.

Na lestvici je za Bayernom (72) in Bayerjem (63, tekma manj) tretji Eintracht Frankfurt (tekma manj) z 51 točkami. Na repu lige je Kiel ostal zadnji, a ima zdaj 19 točk in le še eno manj od Bochuma ter tri manj od Heidenheima.