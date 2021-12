Bayern bo Barcelono gostil pred praznim stadionom

Od sobote na Bavarskem na nogometnih tekmah ne bo gledalcev, je odločila vlada te nemške dežele. Tako so se odločili zaradi širjenja okužb s koronavirusom v četrtem valu pandemije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To pomeni, da bo prva Bayernova tekma, ki bo odigrana pred praznim stadionom, ravno obračun zadnjega kroga skupinskega dela Lige prvakov proti Barceloni.

Bayern München, nemški nogometni prvak, bo naslednjo tekmo sicer odigral to soboto v Dortmundu, pri tekmecu za naslov, ekipi Borussie. Tam bo še lahko 15.000 gledalcev, in sicer v skladu s predpisi nemške vlade. V četrtek se je namreč v posvetu s predsedniki deželnih vlad odločila, da je lahko na stadionih do 15.000 gledalcev ob največ polovični zasedenosti sedišč, a se lahko deželne vlade odločijo za strožje ukrepe, če tako presodijo zdravstvene oblasti.

Zvezna dežela Saška, kjer domuje RB Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, se je tako že pred dvema tednoma odločila za tekme pred praznimi tribunami. Leipzig bo tako pogrešal svoje navijače na odločilni tekmi Lige prvakov 7. decembra proti Manchester Cityju, brez njihove pomoči pa je že odigral prvenstveno tekmo proti Bayer Leverkusnu, enako stanje bo prihodnji vikend proti Borussiji Mönchengladbach. Klub je zaradi tega kritiziral regionalno vlado, da je tak položaj dovolila.

icon-expand V Red Bull Areni ni bilo navijačev že od 6. novembra FOTO: AP

Enako odločitev, kot jo je sprejela Saška, so sedaj sprejeli tudi na Bavarskem, a na Saškem bo ukrep veljal do 12. decembra, medtem ko bodo na Bavarskem stadioni prazni do konca koledarskega leta, kar med drugim pomeni, da se bo četa Juliana Nagelsmanna prihodnji teden proti Xavijevim varovancem pomerila pred praznim stadionom.

icon-expand Prvo tekmo skupinskega dela so Bavarci dobili s 0:3 FOTO: AP

Zadnja tekma skupinskega dela Lige prvakov sicer za Bayern nima pretirano velikega pomena, saj so Bavarci zmagali vseh pet tekem in so že uvrščeni v izločilne boje, bo pa zato toliko pomembnejša za špansko Barcelono, ki se za napredovanje bori s portugalsko Benfico. Španci se pred zadnjim krogom s sedmimi osvojenimi točkami nahajajo na drugem mestu skupine E, medtem ko jih imajo Portugalci na tretjem mestu pet, a bodo imeli v zadnjem krogu precej lažje delo kot Katalonci.

Odločitev zvezne vlade so z razočaranje sprejeli tudi v taboru Bavarce, v izjavi za klubsko spletno stran je namestnik predsednika upravnega odbora Jan-Christian Dreesen dejal: "Dejstvo, da bomo morali na Allianz Areni spet igrati pred praznimi tribunami, nas je močno prizadelo. Brez naših navijačev na stadionu ni nogomet niti približno tako lep, kot bi lahko bil, da o gospodarskih posledicah ne govorimo. Odločitev vlade moramo sprejeti, tudi če je na Allianz Areni poskrbljeno za visok higienski standard in čeprav se trudimo za zdravje vseh obiskovalcev."