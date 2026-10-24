Bayern bo več tednov brez trenerja Kompanyja

"Dobra novica je, da je stabilen," je dejal športni direktor Bayerna Max Eberl. "Ne bomo govorili o dnevih, temveč o tednih. To mora biti vsem jasno." Kompany se je zgrudil po tem, ko si je po zadnjem treningu članske ekipe pred nedeljsko tekmo s Freiburgom ogledoval trening Bayernovih amaterjev. Posredovati je moral urgentni zdravnik.

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Ali je bil kolaps povezan z močnejšo okužbo, o kateri je Kompany govoril po torkovem remiju z Arsenalom (2:2) v Ligi prvakov, za zdaj ni znano. "Nisem zdravnik in ne bom sklepal o povezavah. Potrebne so dodatne preiskave, da bomo vedeli, za kaj gre," je poudaril Eberl. Obenem je nakazal, da je trener morda prezrl opozorilne znake telesa. "Če ne prisluhneš niti najmilejšim opozorilom telesa, bo to prej ali slej samo opozorilo z močnejšim odzivom. Zdaj se je zgodilo prav to," je dejal.

Po besedah športnega direktorja kluba bo ena glavnih nalog kluba, da Kompanyja "do neke mere zaščiti tudi pred samim seboj". Pomočnik trenerja Aaron Danks je dodal, da mora Belgijec zdaj prisluhniti svojemu telesu. Bayern bo v sedmem krogu Bundeslige v Freiburgu začasno vodil 43-letni Danks, ki ima izkušnje tudi s samostojnim vodenjem ekipe. V prihodnjih tednih Bavarce čakata še prvenstveni derbi z Borussio Dortmund in gostovanje pri madridskem Atleticu v Ligi prvakov.