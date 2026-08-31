Bayern, Borussia in druščina prihajajo na VOYO!

Po portugalski ligi VOYO dobiva novo odmevno nogometno okrepitev. Na našo platformo se bo namreč preselil tudi nemški pokal, ki slovi kot eno najmočnejših klubskih tekmovanj na stari celini. Nemčija je morda celo najbolj nogometna država na svetu, ki enostavno živi za čudovito igro . Tamkajšnji nogometni navdušenci sleherni konec tedna napolnijo stadione širom države, ne glede na to, za kakšno raven tekmovanja gre. Jasno pa je, da ko je v igri pokalna lovorika, je naboj še toliko večji.

S prenosi DFB Pokala na VOYO začnemo že ta teden. V torek bo na sporedu obračun med HEBC Hamburgom in Borussio Dortmund. V sredo pa se bosta udarila Osnabrück in Bayern München. Oba ob 20.40 uri.

Prav zato DFB Pokal velikokrat postreže z naravnost neverjetnimi presenečenji, ki še dolgo po zadnjem sodnikovem žvižgu odmevajo v nogometnem svetu. Pred tremi leti je denimo tretjeligaš Saarbrücken v drugem krogu šokantno izločil münchenski Bayern in se na koncu prebil celo do polfinala, kjer je bil usoden Kaiserslautern. Pred dvema sezonama se je do finala prebila Arminia iz Bielefelda, ki je takrat prav tako nastopala v tretji ligi, a ji je na zadnji stopnički zgodovinsko slavje preprečil Stuttgart.

Dokazov, da je nemško pokalno tekmovanje eno najbolj zanimivih na stari celini, ne manjka. Že jutri in v sredo pa si boste lahko na VOYO premierno ogledali oba največja nemška kluba na delu. V torek (1. september) bo v Hamburgu pri tamkajšnjem petoligašu HEBC gostovala dortmundska Borussia, ki je zadnjo pokalno lovoriko osvojila leta 2021. V sredo (2. september) pa bo nastopil tudi Bayern, ki se bo odpravil na gostovanje pri Osnabrücku, ki nastopa v drugi Bundesligi. Bavarci bodo poskušali ubraniti naslov iz prejšnje sezone.

Nemška pokalna zmešnjava, ki venomer postreže tudi z izjemnimi in dih jemajočimi navijaškimi prizori, se tako seli na VOYO. Začnemo že ta teden, oba obračuna bosta na sporedu ob 20.40. Vabljeni k ogledu!