Bayern, Borussia in Leipzig brez težav do zmag

Bayern je prišel do nove rutinske zmage. Hoffenheim je bil enakovreden le manjši del prvega polčasa, potem je bavarski stroj za gole začel delovati. Enega od štirih golov je dosegel tudi Robert Lewandowski , ki je tako že 18. v Bundesligi ugnal vratarja Oliverja Baumanna , ta je tako njegova "najljubša stranka" v ligi. Uspešni pa so bili še Serge Gnabry , Eric Maxim Choupo-Moting in Kingsley Coman , vratar Manuel Neuer pa je odigral jubilejno 300. zmago v Bundesligi.

Tudi Borussia je upravičila status favorita, čeprav je igrala brez spet poškodovanega prvega zvezdnika Erlinga Haalanda . Njegove strelske učinke so tokrat uspešno prevzeli Emre Can in Mats Hummels že v prvem polčasu, vodstvo rumeno-črnih je povišal Jude Bellingham , ob koncu je Fabian Klos le še kozmetično popravil izid za domačo ekipo, ki je ostala na predzadnjem mestu lige.

Pa tudi Freiburg, pred tem krogom je bil po točkah na četrtem mestu točkovno izenačen z Leverkusnom, zdaj je začasno tretji, je svoje delo opravil dobro. Čakalo ga je zahtevno gostovanje pri Wolfsburgu, slednji pa po silovitem startu v sezono v zadnjih krogih popušča in je tudi danes izgubil. Za Freiburg sta zmago zrežirala Philipp Lienhart z golom v prvem in Lucas Höler v drugem polčasu. Freiburg tako ostaja edina še neporažena ekipa v sezoni s petimi zmagami in štirimi neodločenimi izidi.

Nekaj več dela je imel Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Pri zadnjeuvrščenem Greuther Fürthu so si gostje celo privoščili zaostanek po prvem polčasu, toda v nadaljevanju so stopili na plin. Kampl je igral v prvem polčasu, v drugem pa so nato zadeli Hugo Novoa, ki je postal najmlajši strelec v zgodovini Leipziga, Dominik Szoboszlai, Emil Forsberg in Yussuf Poulsen.