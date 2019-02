Bayern brez zdravila za 'lekarnarje', Borussia le do točke

Po prvem polčasu je sicer kazalo, da bo Bayern svoj niz neporaženosti v vseh tekmovanjih podaljšal na 13. tekem. Bavarci so namreč nazadnje izgubili novembra, ko jih je v Dortmundu v velikem nemškem derbiju (Der Klassiker, op. p.) s 3 : 1 premagala Borussia. V 41. minuti je namreč moštvo Nika Kovačav vodstvo popeljal Leon Goretzka, ki je zadel še drugič zapored v nemškem prvenstvu, skupno pa je dosegel svoj šesti gol v letošnji sezoni. V drugem polčasu pa je sledil popoln razpad sistem. Za (na koncu) prepričljivo zmago Bayerja s 3 : 1 so namreč zadeli Leon Bailey,Kevin Vollandin Lucas Alario. Bayern je tako doživel še peti prvenstveni poraz v letošnji sezoni, v kateri bo zelo težko ubranil naslov v eliti nemški Bundesligi.

Vodilna Borussia Dortmund sicer ni (popolnoma) izkoristila spodrsljaja velikih tekmecev iz Bavarske. Dortmundčani so namreč v Frankfurtu prišli 'le' do točke pri petouvrščenem Eintrachtu. Gostje so sicer povedli v 22. minuti, ko je po podaji Raphaela Guerreira zadel kapetan Marco Reus. Za končnih 1 : 1 pa je že v prvem polčasu zadel Luka Jović, ki je v letošnji sezoni zabil že 14 golov med nemško nogometno elito. Kljub remiju, je Borussia povečala prednost na vrhu razpredelnice, saj ima po 20 odigranih krogih sedem točk naskoka pred Münchenčani.

Nemška Bundesliga, 20. krog, izidi:

Bayer Leverkusen- Bayern Mücnhen 3 : 1 (0 : 1)

Bailey 53., Volland 63., Alario 87.; Groetzka 41.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1 : 1 (1 : 1)

Jović 36.; Reus 22.



Hertha Berlin - Wolfsburg 0 : 1 (0 : 0)

Hoffenheim - Fortuna Duüsseldorf 1 : 1 (1 : 0)

Nürnberg - Werder Bremen 1 : 1 (0 : 0)

LESTVICA