Bayern četrtič zapored uspešen v Bundesligi

Bayern je na svojem stadionu potreboval kar nekaj časa, da je povsem prevzel pobudo na domači zelenici, do prvega zadetka na tekmi pa je prišel v 30. minuti, ko je po podaji Thomasa Müllerja , že osmi v sezoni, zadel Leon Goretzka .

V nadaljevanju si je Bayern priigral precej lepih priložnosti, prek Goretzke stresel še okvir vrat, zadetek Roberta Lewandowskega v 75. minuti pa je vendarle še drugič strl obrambo Freiburga. Rezervist Corentin Tolisso je nato v sodnikovem dodatku drugega polčasa dosegel še tretji gol za domače, a so ga sodniki razveljavili. Na drugi strani pa je v sodnikovem podaljšku častni zadetek za goste dosegel Janik Haberer .

Na preostalih današnjih tekmah je Wolfsburg na domačem igrišču ugnal moštvo Augsburga z 1:0 in na lestvici napredoval na četrto mesto (19 točk). Zmago in tri točke pa sta vpisala tudi Bochum doma proti Hoffenheimu (2:0) in Arminia v gosteh proti Stuttgartu (1:0).

Že v petek sta se Mainz in Borussia Mönchengladbach razšla brez zmagovalca (1:1).

V nedeljo bodo še dvoboji Hertha Berlin – Bayer Leverkusen (15.30), Köln – Union Berlin (17.30) in Greuther Fürth – Eintracht Frankfurt (19.30).

Izidi, 11. krog:

– petek, 5. november:

Mainz – Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

– sobota, 6. november:

Bayern München – Freiburg 2:1 (1:0)

Wolfsburg – Augsburg 1:0 (1:0)

Stuttgart – Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)

Bochum – Hoffenheim 2:0 (0:0)

18.30 Leipzig – Borussia Dortmund

– nedelja, 7. november:

15.30 Hertha Berlin – Bayer Leverkusen

17.30 Köln – Union Berlin

19.30 Greuther Fürth – Eintracht Frankfurt