Bayern do 11. zaporednega naslova, Salihamidžić in Kahn ostala brez službe

Današnji razplet je bil z naskokom najbolj razburljiv v zadnjih sezonah. Potem ko je Bayern večinoma že precej pred koncem v prejšnjih letih slavil, je imela tokrat vse v svojih rokah Borussia. Po predzadnjem krogu in spodrsljaju Bayerna proti Leipzigu je šele tretjič v sezoni skočila na vrh bundeslige in kazalo je, da bodo rumeno-črni prvič po letu 2012 dobili krožnik za prvaka. A naloga v zadnjem krogu še zdaleč ni bila rutinska. Mainz, ki je v tej sezoni že zagrenil življenje Bavarcem, se je z enako mero lotil še Porurcev, ki so pred tem 11 zaporednih domačih tekem končali brez poraza.

Prvi zadetek je dosegel Andreas Hanche-Olsen, Karim Onisiwo je v 24. poglobil težave domače ekipe, za katero je v 19. Sebastien Haller zapravil najstrožjo kazen. V drugem polčasu so domači poskušali vse, da bi naredili preobrat. Gostje so prek Onisiwa sicer zadeli še vratnico, Raphael Guerreiro pa je z zadetkom v 69. minuti še obudil kanček upanja. Domači navijači so obenem skrbno spremljali razplet tekme v Kölnu in se razveselili izenačenja, toda po novem zadetku Bayerna je bilo jasno, da bo Dortmund potreboval še dva gola. Globoko v sodnikovem dodatku je enega dosegel Niklas Süle, a izid 2:2 ob zmagi Bayerna v Kölnu je bil za Borussio premalo.

Nemška nogometna zveza je tako lovoriko za prvaka dostavila v Köln, kjer so gostje lahko prešerno slavili. Po slabi sezoni z menjavo trenerja in zgodnjim slovesom v pokalu in ligi prvakov je bila današnja zmaga velik obliž na rano. Bayern je pot k 33. naslovu in enajstemu v nizu (nepremagan je od leta 2013) začel z zgodnjim golom Kingsleyja Comana. Ob razpletu v Dortmundu je bilo to dovolj do 81. minute, ko je Dejan Ljubičić zadel z bele točke za 1:1. A je Bayern nato v 89. minuti rešil Jamal Musiala.

Prvič po 22 letih je v nemškem prvenstvu prišlo do zamenjave na vrhu v zadnjem krogu. V boju za obstanek je najkrajšo potegnil Schalke, ki proti Leipzigu - Kampl je igral v drugem polčasu - ni imel pravih možnosti v lovu na obstanek, izgubil je z 2:4 in se bo kot 17. drugič v zadnjih treh sezonah preselil med drugoligaše. Zadnja in že pred tem krogom odpisana Hertha je dosegla tolažilno zmago (2:1) proti Wolfsburgu, v dodatne kvalifikacije gre kot 16. Stuttgart, ki je igral le 1:1 s Hoffenheimom.

Za zdaj še niso znani vsi udeleženci bundeslige v naslednji sezoni. Iz druge lige bo zanesljivo napredoval Darmstadt, po zadnjem krogu v nedeljo pa bo jasno, ali bo drugi neposredni potnik Heidenheim, ki še nikoli ni igral med elito, ali pa se bo tja po petih letih vrnil Hamburg. Druge ekipe nimajo več možnosti za prva tri mesta.

Nemško prvenstvo, 34. (zadnji) krog, izidi:

Borussia Dortmund - Mainz 2:2 (0:2)

Leipzig - Schalke 4:2 (2:1)

(Kevin Kampl je igral za Leipzig od 46. minute).

Union Berlin - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Köln - Bayern München 1:2 (0:1)

Borussia Mönchengladbach - Augsburg 2:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt - Freiburg 2:1 (0:1)

Wolfsburg - Hertha 1:2 (1:0)

Bochum - Bayer Leverkusen 3:0 (2:0)

Stuttgart - Hoffenheim 1:1 (0:0)