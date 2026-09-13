Bayern do minimalne zmage proti novincu med nemško elito

Bavarci, ki so pri sedmih točkah, so pri Elversbergu pričakovano povsem prevladovali v vseh statističnih pogledih in povedli v 26. minuti, ko je po podaji Harryja Kana zadel Lennart Karl. Gostitelji so v 61. minuti kljub podrejenemu položaju na igrišču izid poravnali, zadel je Maurice Krattenmacher. Angleški zvezdnik Kane, ki so mu pred tem en zadetek razveljavili, je nato poskrbel za vodstvo in zmago v 72. minuti. Malce pred tem je Michael Olise zatresel še prečko tekmečevih vrat.
Leipzig je pometel s hamburškim HSV in ga ugnal s 5:0. Antonio Nusa je k drugi Leipzigovi zmagi v sezoni pristavil zadetek in dve podaji. Na drugi strani je hamburška zasedba doživela še tretji poraz in je z razliko v zadetkih 0:12 zadnja.
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