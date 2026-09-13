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Nogomet

Bayern do minimalne zmage proti novincu med nemško elito

Berlin, 13. 09. 2026 19.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Elversberg - Bayern München

Nogometaši Bayern Münchna so v tretjem krogu nemške lige upravičili vlogo favorita in slavili na gostovanju pri novincu Elversbergu, ki je bil do te tekme stoodstoten. Tokrat so branilci naslova slavili z 1:2.

Bavarci, ki so pri sedmih točkah, so pri Elversbergu pričakovano povsem prevladovali v vseh statističnih pogledih in povedli v 26. minuti, ko je po podaji Harryja Kana zadel Lennart Karl. Gostitelji so v 61. minuti kljub podrejenemu položaju na igrišču izid poravnali, zadel je Maurice Krattenmacher. Angleški zvezdnik Kane, ki so mu pred tem en zadetek razveljavili, je nato poskrbel za vodstvo in zmago v 72. minuti. Malce pred tem je Michael Olise zatresel še prečko tekmečevih vrat.

Elversberg - Bayern München
Elversberg - Bayern München
FOTO: AP

Leipzig je pometel s hamburškim HSV in ga ugnal s 5:0. Antonio Nusa je k drugi Leipzigovi zmagi v sezoni pristavil zadetek in dve podaji. Na drugi strani je hamburška zasedba doživela še tretji poraz in je z razliko v zadetkih 0:12 zadnja.

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