Bayern do minimalne zmage proti novincu med nemško elito

Bavarci, ki so pri sedmih točkah, so pri Elversbergu pričakovano povsem prevladovali v vseh statističnih pogledih in povedli v 26. minuti, ko je po podaji Harryja Kana zadel Lennart Karl. Gostitelji so v 61. minuti kljub podrejenemu položaju na igrišču izid poravnali, zadel je Maurice Krattenmacher. Angleški zvezdnik Kane, ki so mu pred tem en zadetek razveljavili, je nato poskrbel za vodstvo in zmago v 72. minuti. Malce pred tem je Michael Olise zatresel še prečko tekmečevih vrat.