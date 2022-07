Bayern in Arsenal imata nove branilce

Matthijs de Ligt, mladinski produkt Ajaxa, ki je zadnje tri sezone igral za Juventus, je z 32-kratnimi nemškimi prvaki podpisal petletno pogodbo. "Zelo sem vesel, da sem postal igralec tega velikega kluba. Bayern je najuspešnejši klub v Nemčiji, eden najuspešnejših klubov v Evropi in tudi na svetu. Že ob prihodu v klub sem začutil iskrenost športnega vodstva, trenerja in upravnega odbora, kar me je prepričalo, da podpišem pogodbo. Poleg tega je Bayern odlično voden klub z velikimi cilji. Zelo sem vesel, da bom del zgodovine Bayerna Münchna," je ob podpisu dejal 22-letni branilec.