Borussia (D) in Bayern odločno proti superligi

O tem poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na vir znotraj novoustanovljene superlige. Imeni klubov nista znani, prav tako ne način, kako bo prišlo do izbire, potem ko je najbogatejši predstavnik francoskega nogometa Paris Saint-Germain že zavrnil nastopanje v superligi in podprl načrte reform lige prvakov od leta 2024 naprej. Hans-Joachim Watzke, predsednik Borussie iz Dortmunda, ki ostaja del Evropskega združenja klubov (ECA), je dejal, da skupaj z Bayernom podpirajo reforme lige prvakov in ostajajo del dosedanjega ustroja evropskega nogometa. V Ligi prvakov želi Evropska nogometna zveza Uefa do leta 2024 uvesti številne spremembe in povišati število udeležencev na 36, medtem ko je 12 velikih evropskih klubov danes sporočilo, da ustanavlja novo zaprto tekmovanje. Med njimi sta tudi Juventus in Manchester United, njuna odločitev, da se odcepita od ECA in se pridružita superligi, pa se je poznala že na borzi. Juventus je poslovanje na milanski borzi začel s sedemodstotnim dvigom cene delnice, medtem ko so rdeči vragi na newyorški borzi zabeležili petodstotno rast delnic. Ustanovitelji so poleg Uniteda in Juventusa še Real Madrid, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal.