Bayern in Borussia uspešno opravila generalki pred Ligo prvakov

Za Bayern so zadeli Thomas Müller (41.), Kingsley Coman (64.) in Serge Gnabry iz najstrožje kazni v 74. minuti.

V derbiju kroga je v Leipzigu, za katerega Kevin Kampl tokrat ni igral, gostoval drugouvrščeni Union Berlin. Gostitelji so povedli v 24. minuti po strelu Benjamina Henrichsa in slabem posredovanju vratarja Frederika Ronnowa, Berlinčani so izenačili po lepem zadetku Janika Habererja (61.) ter povedli iz enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Robin Knoche (72.). S peto zaporedno zmago, skupno 13., je Union zadržal drugo mesto in točko zaostanka za Bayernom, Leipzig pa je po četrtem porazu ostal na petem mestu. Za četrtim Freiburgom zaostaja točko, za prvim mestom pa sedem točk.