Čudežna dečka popeljala Bayern in Dortmund do prepričljivih zmag

Dortmund se je na lestvici povzpel na četrto mesto. Tretji je po zmagi z 2:0 (0:0) proti Werderju iz Bremna še vedno Freiburg. Igra Freiburga tokrat ni povsem prepričala, saj je Werder že v 14. minuti ostal brez Marca Friedla , ki je prejel rdeči karton. Za gole sta poskrbela Lukas Kübler (56.) in Vincenzo Grifo (80.).

Z veseljem se bodo 11. kroga spominjali tudi pri drugem nemškem velikanu Borussii Dortmundu. Tam so danes slavili zmago s 5:0 (2:0) nad Stuttgartom. Dvakrat je zadel Jude Bellingham (2., 53.), po enkrat pa Niklas Süle (13.), Giovanni Reyna (44.) in Youssoufa Moukoko (73.).

Jamal Musiala , o katerem na Bavarskem pišejo v samih superlativih, je Bayern v 18. minuti popeljal v vodstvo. Končni izid pa je 20 minut kasneje postavil Eric Maxim Choupo-Moting in se na ta način zahvalil trenerju, da ga je vnovič uvrstil v začetno postavo.

Xavi Alonso se v vlogi trenerja Bayer Leverkusna ne znajde najbolje. Se je pa Bayer danes z remijem 2:2 (1:1) proti VfL Wolfsburgu izognil vsaj tretjemu zaporednemu porazu. Domači so imeli tudi nekaj nesreče, saj je Moussa Diaby v deseti minuti zgrešil enajstmetrovko, sedem minut kasneje pa se je 23-letni nogometaš odkupil za napako. A Wolfsburg se je vrnil v igro v 28. minuti, ko je Robert Andrich poslal žogo v lastno mrežo za 1:1. V 54. minuti so gostje celo povedli, z bele točke je bil natančen Maximilian Arnold, Jeremie Frimpong pa je v 76. poskrbel za remi.

Prava drama pa je za Kevinom Kamplom in Leipzigom. Augsburg je v dvoboju vodil že s 3:0, v končnici pa je Leipzig z dvema goloma vendarle prišel do točke - 3:3 (0:1). Generalka pred obračunom lige prvakov z Real Madridom nikakor ni bila uspešna.

Mergim Berisha (34.), Ermedin Demirović (51.) in Ruben Vargas (64.) so poskrbeli za visoko vodstvo gostiteljev. Leipzig pa se je razigral šele po 66. minuti, ko je Iago prejel drugi rumeni karton in moral z igrišča. Znižal je Portugalec Andre Silva (73.), v končnici pa je nato najprej zadel Christopher Nkunku (89.), že v naslednji minuti pa za novo prvenstveno točko še Hugo Novoa.