Bayern in Eintracht do polnega izkupička

Nogometaši Eintracht Frankfurta so tudi v drugem krogu nemške lige dokazali, da so v uvodu v sezono izjemno učinkoviti. V gosteh so s 3:1 ugnali Hoffenheim. Drugo zmago je slavil tudi Bayern, ki je s 3:2 slavil na gostovanju v Augsburgu.

Po gladki zmagi s 6:0 v uvodnem krogu proti Leipzigu so prvaki iz Münchna dosegli še zmago v Augsburgu. Navijače pa je bolj razburil prestop Nicolasa Jacksona iz londonskega Chelseaja na Bavarsko, ki se vse bolj odmika. Zaradi težav s poškodbami Londončani zdaj resno razmišljajo, da dogovorjen posel prekličejo, nogometaša, ki je že v Nemčiji, pa so poklicali nazaj na otok. In vse je kazalo, da bo Bayern gladko dobil tudi bavarski dvoboj v Augsburgu. Mrežo gostiteljev je načel Serge Gnabry (28.), novinec Luis Diaz, ki je Nemce stal kar 70 milijonov evrov, pa je povišal v sodnikovem dodatku prvega dela. Ko je Michael Olise (48.) v uvodu v tretji del povišal na 3:0, je bil na videz zmagovalec znan. Za še bolj prešerno vzdušje je manjkal le gol Harryja Kanea, ki je odigral 100. tekmo v dresu Bayerna.

A trener Augsburga, nekdanji nogometaš Bayerna, je našel recept, da ogrozi prvake. Kristijan Jakic (53.) in Mert Kömür (76.) sta poskrbela za 2:3 in napeto končnico. Frankfurtu je vodstvo zagotovil novinec Ritsu Doan v 17. minuti z izjemnim pregledom nad igro in prelisičil vratarja Hoffenheima. Le deset minut kasneje je bil Japonec natančen še drugič. Sodeloval je tudi pri tretjem golu, ko je bil podajalec pri zadetku Cana Uzuna (51.) za 3:0. Grischa Prömels je v sodnikovem dodatku dosegel častni gol za goste. V Stuttgartu so se navijači tudi pred tekmo pogovarjali o odhodu Nicka Woltemadeja, ki je za rekordnih 90 milijonov evrov prestopil v Newcastle. Z nekaj sreče pa so Švabi tudi brez njega osvojili vse tri točke v dvoboju z Borussia Mönchengladbach. Junak tekme je bil rezervist Chema Andres, ki se je izkazal za jokerja in zabil v 79. minuti.

Bayer Leverkusen je zapravil priložnost za prvo prvenstveno zmago. Werder Bremen je zaostajal z 1:3, imel igralca manj na zelenici, vseeno pa izenačil. Za goste sta zadela Patrik Schick (5., 64. 11-m) in Malik Tillman (35.). Vmes je za domače v končnici prvega dela znižal Romano Schmid (44.), ki je prav tako zadel z bele točke. V drugem delu je bilo za Werder izjemno težko. Po prekršku za enajstmetrovko je moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča Werderjev Niklas Stark. Gostje so povišali na 1:3. Kljub igralcu manj pa je Isaac Schmidt (76.) po napaki gostujočega vratarja znižal izid, borbenost domačih pa je bila nagrajena v 94. minuti, ko je Karim Coulibaly (90.+4) poskrbel za osvojeno točko.

Leipzig, Kevin Kampl ni bil v postavi, pa je doma z 2:0 ugnal Heidenheim in se z uspehom pred domači gledalci vsaj delno odkupil za sramoto v uvodnem nastopu pri prvakih v Münchnu. Po kar nekaj težavah v prvem delu sta v drugem zabila Christoph Baumgartner (48.) in Romulo (78.). Nemško prvenstvo, 2. krog, izidi sobotnih tekem:

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 3:3 (1:2) Leipzig - Heidenheim 2:0 (0:0) Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0) Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2) Augsburg - Bayern München 2:3 (0:2)