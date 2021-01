Bayern in Leipzig z minimalnima zmagama ohranjata prednost

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 17. krogu nemškega prvenstva slavili v Augsburgu z 1:0 (1:0) in zadržali štiri točke prednosti pred najbližjimi zasledovalci iz Leipziga. Zasedba nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki je igral do 60. minute, pa je premagala berlinski Union z 1:0 (0:0).

Bavarski obračun se je končal z zmago slovite zasedbe iz Münchna, edini gol na tekmi pa je v 13. minuti iz 11-metrovke zabil poljski stroj za gole Robert Lewandowski. Drugouvrščeni Leipzig je šele v drugem polčasu zlomil odpor v tej sezoni sijajne berlinske zasedbe. Mož odločitve je bil Šved Emil Forsberg, ki je v 60. minuti zamenjal slovenskega nogometaša Kevina Kampla, zmagoviti gol pa je dosegel v 70. minuti. icon-expand Statistika tekme: Augsburg vs. Bayern München FOTO: Sofascore.com Najvišjo današnjo zmago je dosegla Arminia Bielefeld, ki je premagala Stuttgart s 3:0 (1:0). Za gostitelje sta zadela Fabian Klos (27.) in Ritsu Doan (86.), tretji zadetek je z avtogolom prispeval Marc-Oliver Kempf (47.). Zadnjeuvrščeni Schalke je doma klonil proti Kölnu z 1:2, drugi gol na tekmi pa je prejel v tretji minuti sodniškega podaljška, ko je zadel Jan Thielmann. Poleg njega je zadel še Rafael Czichos(31.), za gostitelje pa Matthew Hoppe (57.). Na tekmi med Freiburgom in Eintrachtom iz Frankfurta ni bilo zmagovalca. Za Freiburg sta zadela Roland Sallai (32.) in Nils Petersen (63.), za Eintracht pa Amin Younes(6.) in Keven Schlotterbeck (76./avtogol). icon-expand Statistika tekme: Leipzig vs. Union Berlin FOTO: Sofascore.com Tretjeuvrščeni Bayer Leverkusen je že v torek premagal Borussio Dortmund z 2:1, Wolfsburg je bil boljši od Mainza z 2:0, Borussia Mönchengladbach je ugnala Werder z 1:0, Hoffenheim pa v gosteh Hertho Berlin s 3:0. Nemško državno prvenstvo, 17. krog (preostale tekme), izidi:

Schalke - Köln 1:2 (0:1)

Leipzig- Union Berlin 1:0 (0:0)

(Kevin Kamplje igral do 60. minute za Leipzig)

Freiburg -Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

Augsburg - Bayern München 0:1 (0:1)

Arminia Bielefeld- Stuttgart 3:0 (1:0)