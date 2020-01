Bayern in Real potrdila dogovor: Odriozola posojen do konca sezone

Odriozola (desno) slavi z Lukom Modrićem (levo) in Viniciusom Juniorjem po zadetku v Bruggeju na tekmi Lige prvakov.

Alvaro Odriozola bo v skladu z napovedmi pri Bayernu igral kot posojen nogometaš Real Madrida, a le do konca sezone, za razliko denimo od kolumbijskega napadalnega vezista Jamesa Rodrigueza, ki je na Bavarskem preživel dve sezoni in se poleti vrnil v Madrid. Občasni španski reprezentant Odriozola je v torek z zasebnim letalom priletel v München in podpisal pogodbo ob opravljenem zdravniškem pregledu, že v sredo pa bo prvič treniral z novimi soigralci.

"Po internih pogovorih smo se odločili izpolniti željo našega trenerja za okrepitev obrambe in se odločili za Odriozolo. Zelo smo zadovoljni z nakupom in hvaležni odgovornim v Madridu za zelo prijateljske in plodne pogovore," je dejal generalni direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge.

24-letni Odriozola je Real okrepil v sezoni 2018/19, potem ko se je z izvrstnimi predstavami v dresu Real Sociedada prebil tudi v člansko izbrano vrsto. Toda v sezoni in pol je odigral le 27 tekem in dosegel en gol, saj ni uspel resneje ogroziti standardnega Daniela Carvajala na desnem boku. Trener Zinedine Zidane se mu je po nekaj mesecih aktualne sezone celo povsem odrekel (odigral je skupno pet tekem), po oktobrskem porazu z Real Mallorco v prvenstvu (1:0), ki je bil za Madridčane zadnji v tej sezoni, pa baskovski nogometaš ni več odigral niti minute.