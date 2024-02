Bayern in Tuchel po koncu sezone vsak svojo pot

O predčasnem koncu sodelovanja sta se Thomas Tuchel in Bayern dogovorila v zadnjih dneh, sta še pred potrditvijo bavarskega kluba danes poročala Bild in Sky. O morebitnem nasledniku 50-letnega trenerja za zdaj ni znano nič, mediji omenjajo zlasti Francoza Zinedina Zidana in Španca Xabija Alonsa.

"V odkritem, dobrem pogovoru smo prišli do odločitve, da poleti sporazumno prekinemo sodelovanje. Naš cilj je, da v sezoni 2024/25 izpeljemo športno preobrazbo z novim trenerjem. Do takrat pa bomo vsi v klubu delovali za dosego največjega možnega uspeha v ligi prvakov in bundesligi," je za klubsko spletno stran pojasnil Jan-Christian Dreesen.