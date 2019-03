Prvi hat-trick Jamesa v dresu bavarskega ponosa: 'Hočem igrati. V nasprotnem poleti odhajam'

James Rodriguez, posojeni nogometaš Reala, ima v Nemčiji v dresu Bayern za sabo zahtevno sezono. malo je razlogov za veselje, saj 27-letni Kolumbijec ves čas v drugem planu trenerja Nika Kovača. Da je nogometno še živ in še diha pa je dokazal na zadnji tekmi Bundeslige, ko je na Allianz Areni gostoval Mainz. In Kolumbijec je bil prvi mož bavarskega ponosa. Kolumbijec je dosegel kar tri gole."Bil je to njegov prvi hat-trick po letu 2011, ko je v dresu Porta zabil vse tri zadetke na tekmi proti Vitorii Guimaraes," se spominja Bildin poudarja, da ima Rodriguez v dresu Bayerna veliko smole. "Vsakič, ko je napočil čas, da se vrne v prvo ekipo, je prišlo nekaj vmes. Enkrat slaba forma, drugič težave s poškodbami. Upajmo, da je poškodba tetive levega kolena dokončno preteklost. Je pa vnovič dokazal, da je vrhunski nogometaš. Kar smo seveda vedeli," dodaja Bild in opominja, da je James v Bayernu drugo sezono, da še vedno traja njegova posoja iz Reala in da ima bavarsko vodstvo po tej sezoni pravico dokončno odkupiti njegove pravice.