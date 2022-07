'Bayern je nadležen. Mojo mamo so klicali vsaka dva tedna'

"Bayern je preprosto nadležen. Ko sem bil star 13 let, so skušali privabiti mene in še nekaj mojih soigralcev. Mojo mamo so vsaka dva tedna klicali po telefonu in jo prepričevali, da si njihov projekt vsaj pogledamo," je na Twitterju zapisal član litovske reprezentance do 19 let.

Lukas Michelbrink se je oglasil po tem, ko je Bild objavil novico, da so se Bavarci menda že dogovorili za podpis pogodbe z zelo nadarjenim Noelom Asekom. Gre za 16-letnega vezista, ki je bil v prejšnjih sezonah Michelbrinkov soigralec pri mlajših zasedbah Herthe, sedaj pa bo svojo kariero najverjetneje nadaljeval na Bavarskem.