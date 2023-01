Bayern je 'uradno' v krizi: Če se ne dvignemo, proti PSG-ju nimamo kaj iskati

Bayernu v letu 2023 ne gre po načrtih. V osmih dneh je na treh tekmah, v Nemčiji so morali najprej dokončati še jesenski del z dvema krogoma, dobil le tri točke, vse tri tekme pa so se končale z enakim izidom 1:1. Domači so sicer imeli terensko premoč in večji del tekme prevladovali, zadel pa je le Leroy Sane. Gostje so bili vse pogumnejši, prepih v obrambi Bavarcev je izkoristil Randal Kolo Muani v 69. minuti.