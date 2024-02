Bayern je v težavah tudi v Ligi prvakov, Lazio je slavil na prvi tekmi

A zgodilo se je ravno obratno. Rdeč karton Dayota Upamecanoja v 67. minuti in zadetku Cira Immobileja dve minuti pozneje, sta serijske nemške prvake pahnila v še večjo krizo. V prvem polčasu so Bavarci sicer upravičili vlogo favorita, saj so prevladovali in bili nevarnejši. Že v uvodnih minutah so zapravili dve priložnosti, nevarna pa sta bila predvsem poskusa Leroya Saneja v 32. minuti s prostega strela in Jamala Musiale v 40., ko je tudi le za malenkost zgrešil cilj.

Obe ekipi sta pogrešali kar nekaj igralcev, pri Bayernu so med drugimi manjkali Serge Gnabry, Kingsley Coman in Alphonso Davies, pri Laziu je bilo odsotnosti nekaj manj in prav Italijani so imeli takoj po začetku drugega dela priložnost za vodstvo, a je Manuel Neuer dobil dvoboj z Gustavom Isaksenom. Medtem ko so se Bavarci trudili priti vsaj do izenačenja, pa so imeli Rimljani še dve obetavni akciji za povišanje prednosti, a je ostalo pri 1:0.

Osmina finala, prve tekme:

Torek, 13. februar:

Leipzig - Real Madrid 0:1 (0:0)

(Kevin Kampl je igral od 90. minute za Leipzig)

(Benjamin Šeško je igral celo tekmo za Leipzig)

Koebenhavn - Manchester City 1:3 (1:2)

Sreda, 14. februar:

Lazio - Bayern München 1:0 (0:0)

PSG - Real Sociedad 2:0 (0:0)