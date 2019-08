Bayern nepričakovano 'kiksal' na startu v sezono, Kovač že pod plazom kritik

V otvoritveni tekmi nove sezone nemške Bundeslige sta se na Allianz Areni v Münchnu pomerila aktualni prvak Bayern in Hertha iz Berlina. Varovanci trenerja Nika Kovača so imeli sicer precej več od igre in lepše priložnosti, a se je tekma končala brez zmagovalca (2:2). Oba gola za Bavarce je dosegel Poljak Robert Lewandowski. Kritiki Kovača so se že oglasili in Hrvatu dihajo za vrat ...

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Niko Kovač že tako ni prav priljubljen v bavarski prestolnici. Po uvodnem remiju bo še manj ... FOTO: AP Nekdanji hrvaški selektor Niko Kovač je bil po nepričakovano oddanih točkah v dvoboju proti Herthi iz Berlina precej potrt, a hkrati ponosen zaradi dobre igre svojih varovancev. "Tekmec je imel dva strela v okvir vrat in obakrat je dosegel gol. Smola pač," je po tekmi razlagal Hrvat na klopi Bayerna, ki je bil večji del lanske sezone pod hudim pritiskom in večkrat močno kritiziran, tudi od vselej zelo zahtevnih bavarskih navijačev. "Skoraj celo srečanje je bila na travniku le ena ekipa. Naša. Škoda, ker za dobro igro nismo bili nagrajeni s tremi točkami. Fantje so dali vse od sebe in za predstavo jim lahko le čestitam. Tokrat enostavno nismo imeli sreče. Glave gor in čim prej nadoknaditi izgubljeni točki." Medtem številni Kovačevi kritiki že "brusijo kose" ... Barca potrdila odhod Coutinha na Bavarsko

Robert Lewandowski je novo sezono začel z dvema doseženima zadetkoma. FOTO: AP Direktor Barcelone Guillermo Amor je medtem potrdil, da se vodstvo katalonske ekipe strinja s tem, da BrazilecCoutinhokot posojen nogometaš igra za Bayern, "moramo le še doreči zadnje podrobnosti dogovora," je dejal Amor. Coutinho ni bil uvrščen v ekipo za tekmo Barcev domačem prvenstvu proti ekipi Athletic Bilbao in Amor je ob tem potrdil, da se je njegova ekipa praktično že dogovorila z Bayernomo poslu, poroča francoska agencija AFP. Izid:

Bayern - Hertha 2:2 (1:2)

Lewandowski 24., 60./11m.; Lukebakio 36., Grujić 39.