Bayern kljub težavam z Alabo ne bo podaljšal pogodbe Boatengu

Po poročanju Bilda je vodstvo Bayerna že sprejelo odločitev, da z dolgoletnim branilcem članske ekipe Jeromom Boatengomne bo podaljšalo pogodbe. Nekdanji nemški reprezentant si bo tako po desetletju službovanja na Bavarskem lahko poiskal novega delodajalca, s katerim se bo lahko dogovoril že med januarskim prestopnim rokom.

Boatengu se pogodba z Bayernom izteče junija 2021, rdeči pa so s predsednikom Herbertom Hainerjem nazadnje v javnosti udarili z informacijo, da so zaradi neodzivnosti njegovega agenta oziroma želje po še višji plači končali pogajanja s še enim branilcem, članom avstrijske izbrane vrste Davidom Alabo.

Lov za Upamecanom prinaša tudi spopad z Realom

Morebiten odhod obeh branilcev hkrati, Alaba sicer lahko igra tako na boku kot v osrčju obrambe in v zvezni vrsti, bi bil seveda velik udarec za aktualne nemške in evropske prvake. 32-letni Boateng je imel sicer z vodstvom kluba vedno precej napet odnos. Berlinčan je v Münchnu po povratku v domovino iz Manchester Cityja (je produkt mladinske šole Herthe Berlin, igral pa je tudi za Hamburger SV) osvojil osem državnih in pet pokalnih naslovov, poleg tega pa bil dvakrat še zmagovalec v Ligi prvakov, a je s svojim načinom življenja večkrat povzročal sive lase tradicionalistom v bavarskem klubu.

Pri pogajanjih za podaljšanje pogodbe bojda ni zahteval povišice tako kot Alaba, za trenutno plačo (gibala naj bi se okoli 12 milijonov evrov bruto) je zgolj želel nadaljevati z delom pod priljubljenim trenerjemHans-Dieter Flickom, ki je znal v minuli sezoni tudi iz Boatenga izvleči najboljše predstave na poti do zgodovinske druge trojne krone v zgodovini kluba.

Bavarci ob očitno neizbežnem slovesu Boatenga in negotovi prihodnosti Alabe tako že pregledujejo tržišče, po informacijahBildapa so se vnovič ogreli za člana RB Leipziga, 22-letnega Francoza Dayota Upamecana. A slednji naj bi ugajal številnim oglednikom in trenerjem največjih evropskih klubov, tudi rojaku na klopi Real Madrida, Zinedinu Zidanu, nedavno pa je nogometaš po rodu iz Gvineje Bissau podaljšal pogodbo z ekipo nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kamplado leta 2023. A nova pogodba Francoza naj bi imela tudi odkupno klavzulo, ki bi jo lahko Bayern vsak hip poravnal.