Bayern le do točke proti Werderju, Leipzig zapravil priložnost za skok na vrh

Na vrhu v bundesligi je zdaj vse tesneje. Bavarcem se na točko lahko z zmago v Berlinu približa tudi Borussia Dortmund, vsaj začasno pa je to zmogel Bayer Leverkusen z zmago z 2:1 na gostovanju pri Arminii v Bielefeldu.

Remi z Werderjem je za Bavarce pravi mali šok, saj so proti ekipi iz Bremna nanizali 19 ligaških zmag zapored. Nazadnje sta se ekipi brez zmagovalca in tudi brez golov razšli 11. septembra 2010, v nadaljevanju pa so nogometaši Bayerna proti Werderju dosegli kar 43 golov, prejeli pa so jih le devet in osvojili vseh 57 točk. Tokrat pa je Bayern celo lovil nasprotnika. Tik pred polčasom je za goste zadel Maximilian Eggestein, v 62. minuti pa je izenačil Kingsley Coman.

Velja omeniti tudi vratarja Manuela Neuerja, ki je igral svojo 400. tekmo v dresu ekipe iz bavarske prestolnice, a vsaj do naslednjega obračuna bo moral počakati, da vknjiži rekordno 196. tekmo brez prejetega gola v ligi.