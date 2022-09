Bayern Lewandowskemu pokvaril povratek v München in Barco ugnal z 2:0

Na derbiju drugega kroga skupinskega dela sta se pomerila Bayern München in Barcelona, ki imata v svojih vitrinah skupaj že enajst lovorik z velikimi ušesi. Čeprav je bila Barcelona boljši tekmec v prvem polčasu, so Bavarci na začetku drugega pokazali zobe in po zadetkih Lucasa Hernandeza in Leroya Saneja nekdanjemu članu Robertu Lewandowskemu pokvarili povratek na Allianz Areno.

Nasproti stala velika prijatelja Robert Lewandowski in Thomas Müller sta bila nekoč nerazdružljiva tako na nogometnih zelenicah kot izven njih, sedaj pa sta prvič po osmih letih stala na nasprotnih straneh. "Sadio mi zadnjih 10 dni v šali govori, naj pazim, da slučajno ne podam žoge Lewyju. Vem, da moramo igrati svojo igro in se smemo preveč osredotočati na Lewyja," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Müller, ki je Poljaku tudi nadel vzdevek 'Lewangoalski'. 34-letni poljski napadalec je v svoji karieri proti Bayernu zaigral 14-krat in ob tem zabil 5 golov, le enega v Münchenu. Samo dva igralca pa sta v zgodovini Lige prvakov proti Barceloni dosegla pet ali več golov: Andrij Ševčenko, ki jih je dosegel pet in Müller, ki jih je dosegel kar 8. Dva od omenjenih osmih je dosegel pri neverjetni visoki zmagi z 8:2 leta 2020.

Začetni postavi: Bayernov Julian Nagelsmann se je odločil za formacijo 4-2-3-1: Manuel Neuer v vratih, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez in Alphonso Davies v obrambi, Joshua Kimmich in Marcel Sabitzer v vlogi defenzivnih vezistov, Thomas Müller kot napadalni vezist, Leroy Sane in Jamal Musiala na krilih in Sadio Mane v napadu. Xavi pa je svojo Barcelono postrojil v klasično formacijo 4-3-3: Marc-Andre ter Stegen med vratnicama, Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen in Marcos Alonso v obrambi, Sergio Busquets, Pedri in Gavi v vezni vrsti, ter Raphinha, Ousmane Dembele in Robert Lewandowski pa v napadu.

Čeprav so tekmo veliko bolj podjetneje začeli Bavarci, so si prvo resno priložnost priigrali gostje, ki so izkoristili napako Joshue Kimmicha in izvedli hiter protinapad. Do strela z levico je na koncu prišel Pedri, a je bil na pravem mestu Manuel Neuer. Čeprav so po skorajšnjem prejetem zadetku znova pritisnili domačini, pa so le devet minut kasneje do nove lepe priložnosti prišli nogometaši Barcelone, pri katerih je do prve priložnosti prišel Lewandowski. Po lepi podaji Gavija je imel Poljak na desnici žogo za (boleče) vodstvo proti nekdanjemu klubu, a je z desnico meril krepko prek vrat.

Še dve minuti kasneje, ko je Bayern kot kaže igral z igralcem manj, saj smo ob robu igrišča lahko videli Benjamina Pavarda, pa je 'Lewa' prišel do še ene lepe priložnosti, ko je iz neposredne bližini in težkega kota z glavo meril naravnost v Neuerja. Pavard pa je takoj zatem zaradi poškodbe že moral zapustiti igrišče, nadomestil ga je Noussair Mazraoui. V 26. minuti pa je do svoje prve priložnosti na tekmi prišel še en poletni prišlek Raphinha, ki je lepo odigral akcijo ena-dva z Lewandowski, nato pa z levico meril kak meter mimo Neuerjevih vrat.

Po pol ure igre pa so le resno zapretili tudi Bavarci. Leroy Sane je prodrl po desni strani Barcinega kazenskega prostora in v stilu Arjena Robbna žogo spravil na levico nato pa jo odložil Marcelu Sabitzerju, ki je z roba kazenskega prostora z desnico sprožil mimo leve vratnice gostov. Pet minut pred koncem rednega dela prvega polčasa pa je znova zapretil tudi Müller, ki pa se mu je po lepem prodoru in še lepši podaji Jamala Musiale na pot nastavil in morebiten zadetek preprečil kar Sadio Mane.

Julian Nagelsmann se je ob polčasu odloči, da je čas za prvo taktično spremembo in namesto Sabitzerja v igro poslal Leona Goretzko. Nemški vezist je le nekaj minut po vstopu v igro prišel do prve priložnosti, ko je s približno 18 metrov močno sprožil z desnico. Marc-Andre ter Stegen je žogo odbil v kot, ki pa so ga Bavarci izkoristili. Kimmich je kot izvedel, na Lucasa Hernandeza pa so Barcelonini branilci pozabili in francoskemu reprezentantu z glavo iz neposredne bližine ni bilo težko zadeti. In ko steče, steče. Le štiri minute kasneje so Bavarco znova udarili. Po izjemno lepi akciji se je sam pred ter Stegnom znašel Sane, ki je z desnico žogo počasi, a natančno poslal za hrbet Barcinega vratarja.

V 63. minuti pa zlata priložnost za Katalonce: Lewandowski in Pedri sta lepo kombinirala nato pa se je slednji sam znašel pred Neuerjem in žogo že dvignil prek nemškega vratarja. A Bavarce je rešila vratnica in semafor je še naprej kazal 2:0.

Katalonci so v iskanju zadetka pritiskali na vso moč, a streljali prazne naboje. Lewandowski je v 79. minuti Alonsu speljal prosti strel in meril v živi zid, po akciji, ki je sledila odbitku pa se Eric Garcia ni znašel pred Bayernovimi vrati. xavi je v drugem polčasu poleg Garcie poskusil še s Frenkiejem de Jongom, Ferranom Torresom, Ansujem Fatijem in Franckom Kessiejem, a tudi menjave niso obrodile sadov. Xavijevo frustracijo pri Barceloninih zaključkih akcij je dobro ponazorila Fatijev akcija v 90. minuti, ko je mladi Španec lepo prodrl v osrčje Bayernovega kazenskega prostora nato pa žogo podal v prazno. Globoko v sodnikovem podaljšku je po kotu do strela z glavo prišel še Ronald Araujo, ki pa je meril naravost v roke Neuerja.

Najboljši igralec tekme pa danes izjemni Lucas Hernandez, ki pa je tik pred koncem tekme kot kaže staknil poškodbo dimelj, za katero pa še ne vemo, kako resna je.

